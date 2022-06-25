هل تغير موقفه؟ تركي آل شيخ يستعين بالجمهور لتدعيم ألميريا

ألميريا صعد للدرجة الأولى من الدوري الإسباني

استعان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني بالجمهور في مصر والسعودية لترشيح لاعبين من الدوري المحلي في البلدين لدعم ناديه الذي نجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ألميريا تُوج بلقب الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، وما أن حُسم أمر تواجده في الليجا الموسم القادم إلا وبدأ عدد من نجوم مصر والسعودية بالارتباط به وأبرزهم سالم الدوسري ورمضان صبحي.

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وزير الترفيه السعودي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية (وزارة الرياضة حاليًا) والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري نفى تمامًا كل الأخبار التي تربط ألميريا بنجوم الدوري السعودي والمصري.

وقد أكد خلال منشور سابق على فيسبوك أنه لن يضم أي منهم وأن وجود العرب في فريقه سيقتصر على المواهب الشابة الناشطة في الدوريات الأوروبية والعالمية، وهو ما أغلق باب الحديث في هذا الأمر.

موقف آل الشيخ ذلك يبدو أنه تغير، إذ نشر تغريدة على تويتر يطلب خلالها من الجمهور السعودي ترشيح لاعبين يستطيعون اللعب في الدوري الإسباني بشكل أساسي، وقد فعل نفس الشيء مع الجمهور المصري لكن عبر فيسبوك.

من الاعب السعودي الي يكون مفيد في الدوري الاسباني ومستواه يلعبه اساسي؟ ابي اجابات حقيقيه من غير ميول او مزح...🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 25, 2022

وانهالت الإجابات على آل الشيخ من العديد من الإعلاميين والصحفيين وشريحة كبيرة من الجمهور العادي، وتضمنت الأسماء المصرية أمثال محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ويوسف أسامة نبيه، فيما تواجد حامد الغامدي وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب ضمن المرشحين السعوديين.

يُشار إلى أن سالم الدوسري كان قد قضى فترة إعارة قصيرة مع فياريال في الليجا قبل انطلاق مونديال 2018 في روسيا، فيما يتواجد العديد من اللاعبين المصريين في القارة العجوز وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.