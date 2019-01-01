هل تغير تعديلات لوائح "اليويفا" على سوق الانتقالات الشتوية؟

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قبلة الحياة للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بإعطاء المتأهلين للأدوار اٌلإقصائية حق إضافة 3 لاعبين جُدد في يناير، حتى لو سبق لهم تمثيل نادٍ آخر في نفس النسخة سواء في الكأس ذات الأذنين أو الدوري الأوروبي، في تعديل جوهري جديد، من شأنه أن يقلب الموازين في الميركاتو الشتوي.

سنوات ركود

اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

ظلت سوق انتقالات اللاعبين الشتوية في أوروبا، تقريبًا بلا فائدة ولا قيمة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، تحديدًا منذ يناير 2011، الذي شهد صفقات من الوزن الثقيل، أشهرها انتقال المهاجم الإسباني فرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، كأغلى لاعب في البريميرليج آنذاك، وهو المبلغ الذي استثمره أصحاب "أنفيلد روود" في نفس التوقيت، بضم الثنائي أندي كارول (أغلى لاعب بريطاني سابق) ولويس سواريز من نيوكاسل يونايتد وأياكس أمستردام.

بعد الميركاتو الشتوي التاريخي في إنجلترا بالتحديد عام 2011، الذي تخطى حاجز الربع مليار جنيه إسترليني، تّحول يناير لشهر تقليدي، لا تُبرم فيه صفقات رنانة إلا عن استحياء، على غرار صفقة انتقال خوان ماتا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد التي بلغت حوالي 37 مليون جنيه إسترليني، رقم لا يُستهان به في شتاء 2014، قبل أن يحدث الانفجار الكبير في الميركاتو الشتوي الأخير.

مؤشرات قبل تعديل اللوائح

لو عُدنا بالذاكرة 11 شهرًا إلى الوراء، سنتذكر الأرقام الفلكية التي ضختها الأندية الأوربية في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، في مقدمتهم برشلونة، الذي أنفق ما يزيد عن 130 مليون يورو، لضم فيليب كوتينيو من ليفربول وياري مينا من بالميراس، حتى أتليتكو مدريد، عزز صفوفه بدييجو كوستا وفيتولو مقابل حوالي 100 مليون من نفس العملة، ناهيك عن حجم الإنفاق التاريخي في السوق الإنجليزية، الذي ناهز النصف مليار بعملة المملكة، ونصف هذا المبلغ، أنفقته الأندية الإسبانية في نفس الشهر.

ماذا بعد الانفتاح؟

لا شك أبدًا أن تعديل لوائح اليويفا، يَخدم مصالح الأندية بنسبة 100%، وإلى الآن، يُمكن اعتبار الخمول الحالي على أرض الواقع، عكس ما يُكتب في الصحف والمواقع، بعشرات الشائعات والتقارير التي تتحدث عن عشرات الصفقات الضخمة، هذا قد يكون في حد ذاته، بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، ولا ننسى أن "ديد لاين" يناير 2018، فقط، شهد حجم إنفاق تاريخي، بلغ 150 مليون إسترليني في بلاد الضباب فقط، أضف إلى ذلك، أن جُل المتأهلين للأدوار الإقصائية للكأس ذات الأذنين في أمس الحاجة لدماء جديدة، في مقدمتهم ريال مدريد، الذي ما زال يبحث عن مُخلصًا بعد الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو.

على غرار صفقة فان داك التاريخية من ساوثامبتون إلى ليفربول في أول ساعات الميركاتو الماضي، مقابل رسوم فلكية بلغت 70 مليون إسترليني، هناك مؤشرات لصفقات من الوزن الثقيل قد تتم في الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، وإن لم تكن صفقات بمبالغ ضخمة، فهي بلا شك صفقات تُدرج تحت مُسمى "صفقات بوزن الذهب، مثل صفقة أدريان رابيو المُحتملة إلى برشلونة، ستكون إضافة في توقيت مثالي للفريق، وبثمن بخس.

"هوس بشخص" في اللغة العربية: جُنَّ عشقًا به.. 🐐 pic.twitter.com/47NNxCcd9r — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

الأمر ينطبق كذلك على الويلزي المُخضرم آرون رامسي، هو الآخر قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، ووجوده سيُعطي أليجري حلول في وسط الملعب، كما أن مستواه سيرتفع باللعب مع لاعبين بجودة أعلى من زملائه في قلعة "الإمارات"، يكفي أنه سيذهب ليستفيد من رونالدو وليس ليُعلم الجيل الجديد، كما وضعه الآن في شمال لندن، وغيرها من الصفقات التي تملأ عناوين كبرى الصحف والمواقع العالمية، وكما ذكرنا، حاجة المدربين لتدعيم ولو بصفقات قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر، للاستفادة منها في دوري الأبطال، من شأنها أن تُضاعف عدد الانتقالات هذا الشتاء، فهل سيحدث ذلك مع نهاية الشهر؟ دعونا ننتظر.