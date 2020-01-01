هل تعمد السخرية؟ .. ماذا يعني احتفال دريس ميرتينس بعد هدفه في شباك برشلونة؟

لماذا احتفل دريس ميرتينس نجم فريق نابولي بتلك الطريقة بهدفه في شباك برشلونة بمباراة الأمس؟

تعادل فريق نابولي مساء الأمس أمام نظيره برشلونة بهدف لمثله في لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا التعادل بهدف لمثله وأحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد النجم البلجيكي دريس ميرتينس في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء.

وتوجه دريس ميرتينس بعد ذلك لأقرب عدسة مصور موجودة في الملعب واحتفل بشكل يبدو مستفز لجماهير فريق برشلونة وبه نوع من المكايدة.

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ووضحت الصورة لاحقًا حول معنى ذلك الاحتفال الذي قام به النجم البلجيكي أمام النادي الكتالوني حيث نشر أحد عمال غرفة الملابس رسالة شكر له.

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حاول ميرتينس أن يقلد واحد من أقدم عمال غرف الملابس في نادي نابولي عن طريق تقليده لرقصة خاصة يقوم بهذا هذا العامل.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يقلد فيها ميرتينس ذلك العامل في احتفالاته، حيث قام بذلك في مواجهة سالزبورج بدور المجموعات من نفس البطولة.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين برشلونة ونابولي على ملعب كامب نو سيكون بعد ثلاثة أسابيع وسيشهد غيابات عديدة من برشلونة أضيف لها بالأمس سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف.