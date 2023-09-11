هل تعطل انطلاقته مع الأهلي؟ .. إصابة فراس البريكان مع منتخب السعودية

المهاجم انضم حديثًا للأهلي قادمًا من الفتح، لكن لسوء الحظ أصيب مع الأخضر

تأكد بشكل رسمي غياب المهاجم فراس البريكان عن مواجهة المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، أمام كوريا الجنوبية، بعد تعرضه للإصابة.

الأخضر يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي، على استاد سانت جيمس بارك، في مدينة نيوكاسل الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض".

المركز الإعلامي للمنتخب أوضح أن البريكان غاب عن الحصة التدريبية أمس الإثنين، إثر معاناته من وعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها، مكتفيًا بتأكيد غيابه عن لقاء الليلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المنتظر أن يتضح موقف المهاجم المحلي خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى إمكانية مشاركته مع الأهلي في مباراته المقبلة أمام التعاون، المقرر لها 16 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وحال مشاركته، سيشهد اللقاء ظهوره الأول بقميص الراقي، إذ انضم له في الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من الفتح.