هل تُعاد مرة أخرى؟ الكشف عن مصير قضية تسجيلات حمد الله

تعرف على مصير قضية المهاجم المغربي

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن موقف قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديي النصر والاتحاد، والمعروفة باسم قضية التسجيلات، وذلك بعد قبول تنحي أحد المحكمين.

مركز التحكيم يوافق على تنحي الصامل من قضية التسجيلات

أعلن مركز التحكيم الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقته على الطلب المقدم من سلطان الصامل بالتنحي عن النزاع.

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Shahid

وجاء نص البيان الذي نشره مركز التحكيم كالآتي: "إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية".

وتابع: "فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبًا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها". "اقرأ باقي التفاصيل من هنا"

هل تُعاد قضية حمد الله؟

رد الشيخي على التساؤلات حول بدء قضية حمد الله وناديي النصر والاتحاد من جديد، بعد موافقة مركز التحكيم على تنحي الصامل.

ونشر الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة يوضح فيها الأمر، حيث جاء نصها كالآتي:

"ليس صحيحًا أنه يجب البدء من جديد بالقضية، وليس صحيحًا أن تعليق عقوبة الكابتن حمد الله يجب أن يُلغى، لتكونوا بالصورة: أحد الرجلين (إما محكم الاتحاد أ.الصامل، أو محكم النصر أ.العبيدلي) أحدهما عارض تعليق العقوبة".

وتابع: "سيحصل بعد التنحي الآتي: 1- سيعين الاتحاد محكمًا بديلًا، 2- سيجتمع المحكمون الثلاثة ويناقشون سبب تنحي أ.الصامل، هل هو بسبب تعارض مصالح؟ أم لسبب متعلق بالحياد؟ أم لظروف سفر أو ظروف شخصية؟ وسيناقشون أيضًا الإجراءات التي تمت سابقًا".

وأضاف: "بناءً على نقاشهم واطمئنانهم على سلامة الإجراءات، سيقررون إما بدء القضية من جديد، أو استكمالها من حيث توقفت؛ فالكرة بملعبهم والخيار خيارهم، وليس هناك نظامًا ما يوجب عليهم إعادة الإجراءات بتاتًا.

واختتم الشيخي قائلًا: "شخصيًا أعتقد أن هيئة التحكيم أمام تحدٍ كبير، ويجب عليها التوضيح فيما يتعلق بصفة المحتكم ضده في هذه القضية، وأيضًا بالآلية التي تم فيها اعتماد التحكيم المعجل، بالتوفيق للسادة المحترمين بهيئة التحكيم وللناديين وللكابتن".

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