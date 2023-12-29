"هل تسخرون منه؟".. انتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب فينيسيوس!

البرازيلي يثير الجدل حتى وهو مصاب..

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حسابه على موقع "إكس" تغريدة بمقطع فيديو تظهر لقطة البرازيلي فينيسيوس جونيور المثيرة للجدل أمام سبورتنج براجا البرتغالي.

هذه اللقطة تسببت في عراك على أرضية الملعب، وانتقد كثيرون حينها بما فيهم نجوم كرة قدم ومنهم إسبان ميل فينيسيوس للاستعراض.

الاتحاد الأوروبي نشر اللقطة معها رمز تعبيري "نار" في إشارة إلى مهارات فينيسيوس الرائعة في مداعبة الكرة.

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إلا أن هذا لم يجعلهم يسلمون من انتقاد الجماهير التي رأت أن نشر لقطات مثل تلك ينطوي على تضخيم أو ربما سخرية من فينيسيوس ذاته، كونه لم يفعل أي شيء مفيد بتلك اللقطة.

وكتب دانييل أريجيل في رد على التغريدة حاز على نحو 6 آلاف إعجاب: "لا أعرف حقًا هل يقصدون تضخيمه أم السخرية منه؟!".