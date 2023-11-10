هل تذكر جوارديولا؟ ميكيل أرتيتا: تقنية الفيديو ستصيبني بالصلع!

آرسنال يعاني من التقنية خلال الفترة الأخيرة

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، عاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للانتقاد اللاذع لتطبيق تقنية الفيديو "الفار" في الدوري الإنجليزي.

أتى هذا بعد العديد من الانتقادات لقرارات عديدة خلال مباراة نيوكاسل وآرسنال والتي انتهت بخسارة الجانرز بهدف نظيف.

وهاجم أرتيتا تقنية الفيديو بضراوة بعد ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد إشبلية في دوري أبطال أوروبا وقبلها في اللقاءات الصحفية عقب مباراة نيوكاسل.

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وحينما سئل أرتيتا عن تصريحات رئيس IFAB الذي قال إن تقنية الفيديو "ستستغرق 10 سنوات لحل جميع المشكلات المتعلقة بها" لم يستطع أرتيتا إلا أن يجيب بدعابة على شاكلة "شر البلية ما يضحك".

كان رد أرتيتا واضحًا، وربما استوحى فيه قدوته بيب جوارديولا الذي أصيب بالصلع بالفعل، حين قال: "خلال 10 أعوام من المحتمل أن أكون أصلع!".