هل تدخل رينارد في أزمة كنو بسبب كأس العالم؟ اتحاد الكرة يجيب

رد إبراهيم القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الأخبار التي تم تداولها، حول تدخل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في أزمة محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال.

الهلال قام بتجديد عقد محمد كنو خلال شهر يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وبعدها أعلن النصر عن امتلاكه لعقد موقع من اللاعب، متمسكًا الحصول على حقوقه المالية والأدبية في تلك الصفقة.

ما هو سبب تأخر اتخاذ قرار في قضية كنو؟

القاسم قال خلال تصريحات ببرنامج "ملعب SBC": "قضية كنو في غرفة فض المنازعات، وهي الهيئة القضائية المستقلة تمامًا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تُعين ويصادق عليها من جانب الجمعية العمومية".

وتابع: "ما علينا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو توفير القانونيين للغرفة، ولكن أي مخاطبات وإجراءات بين الغرفة وأي أطراف لا نعلم عنها أي شيء، من مبدأ الاستقلالية".

وواصل: "قضايا غرفة فض المنازعات ليس لها قيد زمني، ولابد من التأكد من اكتمال الملف بشكل كامل، لأنه من الممكن أن تخرج معلومة جديدة بعد شهرين مثلًا من بدء القضية".

تطلع لأزمة كنو بالكامل وكل الأخبار المتعلقة به من هنا

هل تدخل رينارد في أزمة كنو؟

مع تداول أخبارًا تفيد بأن كنو قد يتم إيقافه لمدة 6 أشهر بسبب واقعة تجديده للهلال بالرغم من توقيعه مع النصر، تم تداول أيضًا أخبارًا تفيد بأن رينارد تدخل من أجل حل الأزمة قبل كأس العالم 2022.

الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي رد على هذا الأمر قائلًا: "غير صحيح أبدًا، لم يتدخل أي أحد في عمل غرفة فض المنازعات".

رينارد قاد المنتخب السعودي للصعود إلى كأس العالم قطر 2022، حيث وقع في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

هل رينارد تدخل في قضيه كنو ..؟

القاسم يجيب #ملعب_SBC

pic.twitter.com/Z2Ir1F333o — خالد الشنيف (@k_alshenaif) April 7, 2022

ما هي آخر تطورات قضية حمد الله؟

القاسم رد على قضية حمد الله قائلًا: "جميع القضايا المنظورة التي تأخذ طابع قانوني، سواء في لجنة الاحتراف أو في الجهات القضائية، أو لجنة الانضباط وغرفة فض المنازعات، لا يتدخل فيها اتحاد الكرة السعودي لاستقلاليتها".

واستطرد قائلًا: "مثال على كلامي، قرارات لجنة الانضباط التي يتم الإعلان عنها ونشرها، أنا أعلم عنها عندما تُرسل إلى النادي، ولا نتدخل في أي حيثيات أو مخاطبات".

واختتم إبراهيم القاسم تصريحاته قائلًا: "لا أمتلك أي معلومات عن قضية حمد الله، والبعض يعتقد أن خيوط الموضوع واضحة، ولكن عندما تطلع على كافة الأمور تجد بعض الأمور الشائكة التي تدفع اللجان للتريث من أجل اتخاذ القرار المناسب".

وهناك أزمة أخرى دائرة بين نادي النصر والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، تتهم فيه إدارة العالمي نظيرتها في الاتحاد بتحريض اللاعب على ترك الفريق الأصفر للانتقال إلى النمور. تطلع على التفاصيل

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