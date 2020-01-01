هل تحامل ميسي على نفسه في آخر مباراتين لبرشلونة؟

أنباء مزعجة نوعًا ما لمشجعي برشلونة

أفادت بعض المصادر الصحفية، أن ليونيل ميسي تحامل على نفسه في آخر مباراتين لبرشلونة، بإصراره على اللعب ولديه مشكلة في ساقه اليسرى.

وقالت شبكة "إي إس بي إن"، إن البرغوث يشعر بعدم ارتياح في قدمه اليسرى، استنادًا إلى بعض اللقطات التي ظهر خلالها في مباراة ليفانتي وهو يضع يديه على ساقه اليسرى مع ألم خفيف.

فيما أشارت "آس" إلى أن هذه المشكلة ليست ذات صلة بإصابته الأولى في بداية الموسم، كونها في ساقه اليسرى، بينما التي حرمته من اللعب في بداية الموسم كانت في اليمنى.

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ولفت نفس المصدر الإسباني إلى أن هذه الشكوى، لن تعيقه بأي حال من الأحوال عن خوض صدام ملعب "سان ماميس"، عندما يواجه بلباو في الموقعة المؤهلة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

والمفارقة، أن الشبكة الأمريكية نوهت إلى أن ليو يعاني من هذه الشكوى في آخر مباراتين، وهما بلغة الأرقام من الأسوأ بالنسبة له هذا الموسم، إذ أنه أمام فالنسيا فقد الكرة 19 مرة وأمام ليفانتي 14، والأعجب من ذلك، أهدر 19 فرصة في المباراتين.

وفي الختام، أشار التقرير الإسباني إلى أن خسارة ميسي في المرحلة القادمة، ستكون عواقبه وخيمة على المدرب كيكي سيتين، في ظل غياب لويس سواريز وتجدد إصابة الزجاجي عثمان ديمبلي.

وسجل ليو 19 هدفًا مع البرسا في مختلف مسابقات هذا الموسم، منهم 14 على مستوى الدوري الإسباني، يحتل بهم صدارة الهدافين بفارق هدف عن كريم بنزيما.