هل تتغير الصورة؟ .. الشوري يستجيب لاعتراضات الجمهور على نقل الدوري السعودي

وصل صوت جمهور الكرة السعودية إلى أعضاء مجلس الشوري، الذين بدأوا في اتخاذ إجراءات جادة، لتغيير الوضع الحالي الخاص بنقل المباريات.

ما هي أزمة المباريات في الدوري السعودي؟

في الثلاث سنوات الماضية، وبفرمان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توقف قرار تشفير مباريات الدوري السعودي.

لكن في الموسم الجاري 2020-21، قررت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، رفقة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، نقل المباريات بجودة HD مشفرة، مع إذاعتها بجودة SD على القنوات المفتوحة.

الجودة السيئة ليست هي فقط الفارق بين المباريات المشفرة والمفتوحة، لكن كذلك الفارق في مستوى المعلقين، ودون استديوهات تحليلية وغيرها.

ما هو إجراء مجلس الشوري استجابة لغضب الجماهير؟

قطاع كبير من الجمهور امتنع عن الاشتراكات لمشاهدة المباريات المشفرة، معربين عن استيائهم من العودة للتشفير من جديد دون مراعاة المشجع البسيط.

أما المشتركون فهناك قطاع كبير منهم أيضًا يعرب عن استيائه من نقل المباريات وانقاطعها بين الحين والآخر.

كل ذلك وصل لمجلس الشوري، ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المجلس ناقش اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام الماضي 1441-1142 هجريًا، مطالبًا بتوضيح إيرادات والوزارة واستثماراتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطان آل فارح؛ عضو المجلس، طالب وزارة الرياضة بتقديم نقل تليفزيوني يلبيق بأقوى دوري عربي.

مطلب آل فارح نشر حالة من التفاؤل وسط الجمهور، الذي يمني النفس في تدارك أزمات النقل التي شهدتها الجولات الـ11 الماضية.

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