هل تتحقق نبوءة زوبزاريتا حول تيرشتيجن؟

تيرشتيجن انضم في 2014 وزوبزاريتا وعد باستمراره 10 سنوات

يقترب نادي برشلونة الإسباني من منح الحارس مارك أندريه تيرشتيجن عقدًا جديدًا ينتهي في 2024 مع زيادة الشرط الجزائي.

تيرشتيجن انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ ثم أصبح الحارس الأساسي في 2016 بعد رحيل كلاوديو برافو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة ترى ضرورة تأمين مستقبل صاحب الـ 27 عامًا ومنحه عقدًا جديدًا لموسمين إضافيين إذ ينتهي عقده الحالي في 2022.

وأوضحت الصحيفة أنّه في حال وقّع تيرشتيجن تتحقق نبوءة أندوني زوبيزاريتا، حارس مرمى برشلونة الأسبق والمدير الرياضي السابق، إذ صرّح وقت التوقيع مع الألماني بأنّه سيحرس مرمى الفريق لعشر سنوات قادمة.

وأثبت تيرشتيجن أنّه بين أفضل الحراس في العالم إذ ترشح إلى الكرة الذهبية عن العام الجاري كما أنّه أقل الحراس استقبالًا للأهداف في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد أليسون بيكر من ليفربول.

جدير بالذكر أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقد تيرشتيجن تصل إلى 180 مليون يورو.