هل تتأجل مباريات الأهلي بعد تأهل مصر لربع نهائي أولمبياد طوكيو؟

مستقبل مباريات الدوري المصري أصبح مجهولًا بعد وصول الفراعنة إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب المصري، في الوصول إلى دور ربع النهائي من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها اليابان، ليزداد الغموض حول مصير مباريات الأهلي في الدوري المصري.

وتمكن الفراعنة من احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين، ولكن فارق الأهداف في صالح مصر، بينما تصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 5 نقاط، وجاء المنتخب الأسترالي في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وبهذا يضرب المنتخب المصري، موعدًا مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي المسابقة، يوم السبت 31 يوليو على ملعب إيباراكي كاشيما، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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وسيحاول موقع جول في التقرير التالي، الإجابة على السؤال الذي يخطر في بال الكثير من عشاق الدوري المصري، هل تتأجل مباريات الأهلي في الدوري لحين نهاية مباريات منتخب مصر في الأولمبياد.

هل تتأجل مباريات الأهلي في الدوري المصري؟

إدارة الأهلي كانت طلبت من الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم إقامة أي مباريات للفريق الدوري، في حال وصول الفراعنة إلى ربع النهائي للأولمبياد، خاصة أن المنتخب يضم ستة لاعبين من الشياطين الحمر.

وتريد إدارة الأهلي، الاحتفاظ بكافة أوراقها، في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري، الذي يتصدره الزمالك حاليًا برصيد 61 نقطة، بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة بعد لعب 25 مباراة.

وكانت بعض المصادر الصحفية، قد أكدت أنه في حال وصول المنتخب المصري إلى ربع نهائي الأولمبياد، ستقوم بإيقاف مسابقة الدوري، خاصة أنه سيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ورفض الاتحاد المصري، فكرة إقامة مباريات بعض الفرق، وتأجيل البعض الآخر لأن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الأمتار الأخيرة من المسابقة، في ظل الاشتعال على القمة والهروب من مناطق الهبوط.

والآن أصبح تأجيل الدوري مسألة وقت ليس أكثر لحين انتهاء المنتخب المصري من منافساته في الأولمبياد، ومن المنتظر أن يصدر القرار بشكل رسمي قريبًا.