هل تؤجل عودة الدوري الألماني؟ كولن يكشف عن إصابة جديدة بكورونا

الدوري الألماني كان قريبًا من الاستئناف خلال الفترة المقبلة

كشف نادي كولن.الألماني عن إصابات جديدة داخل صفوفه بفيروس كورونا في الوقت الذي تتحضر فيه الأندية لاستئناف المسابقة.

الدوري الألماني حدد موعد 9 مايو لاستئناف المسابقة إلا أنّه لم يحصل على التصريح الحكومي بعد.

وكان من المتوقع تأجيل عودة المباريات قليلًا، لكن بعد الأخبار الجديدة التي كشفها فريق كولن فقد يصبح الأمر أكثر خطورة.

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وقال كولن في بيان رسمي إنّ هناك 3 من الطاقم الإداري تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وظهرت نتائج التحاليل إيجابية.

ورغم ذلك، أكد البيان استمرار التدريبات مثل الخطة الموضوعة وعدم وجود أي تغيير فيها والاكتفاء فقط بعزل الثلاثي في الحجر الطبي لمدة 14 يومًا.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 1, 2020

وكان الدوري الإسباني قد وضع خطة لاستئناف المسابقة بداية من يونيو المقبل، كما اجتمعت رابطة البريميرليج وأعلنت القرار باستكمال البطولة.

وفي إيطاليا، تحدد موعد عودة التدريبات الجماعية ليكون بنهاية الشهر الجاري، بينما فرنسا الوحيدة من الدوريات الخمس الكبرى التي أوقفت النشاط.