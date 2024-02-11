هل بينهم كريم بنزيما؟ مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا

الاتحاد يُواجه نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس القادم

يستعد الاتحاد لمواجهة نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الخميس القادم، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مدربه مارسيلو جاياردو استقر على الأجانب الـ5 الذين سيخوضون اللقاء.

لوائح دوري أبطال آسيا تسمح لكل فريق بإشراك 6 أجانب بينهم واحد آسيوي في كل من مباريات البطولة، وهو ما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد 3 أجانب مقيدين في القائمة المحلية.

السؤال الأهم لدى جماهير العميد يدور حول موقف كريم بنزيما من خوض اللقاء، وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية وانتهاء خلافه مع المدرب الأرجنتيني، وقد قدمت الرياضية الإجابة لهذا السؤال الجماهيري.

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الصحيفة السعودية أكدت استبعاد المهاجم الفرنسي من حسابات جاياردو لرحلة أوزباكستان بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن الموقف سيُحسم نهائيًا بعد مران الإثنين وقبل مغادرة جدة يوم الثلاثاء.

وأضافت أن جاياردو استقر مبدئيًا على اختيار الخماسي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وفابينيو ونجولو كانتي للمباراة.