هل بدأ عاداته؟ مورينيو يرد على الانتقادات: متى حقق توتنهام آخر لقب للدوري الإنجليزي؟

هل يتمكن من ذلك..

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الرضوخ للضغوط التي تضعها الصحافة على كاهله في الآونة الأخيرة، إذ أكد على أنه من يضع الضغوط يوميًا على نفسه وأشار إلى عزمه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع السبيرز.

مورينيو قاد توتنهام لتلقي ثلاث هزائم متتالية في البريميرليج للمرة الأولى منذ 2012، بعدما خسر من ليفربول ثم برايتون وأخيرًا تشيلسي، لتكون أيضًا هذه هي المرة الأولى في مسيرته التي يخسر فيها مباراتين متتاليتين بملعبه.

الصحف بدأت تتحدث عن مستقبل الاستثنائي في السبيرز وسط أحاديث عن غضب داخل غرف خلع ملابس النادي اللندني، وكان المو حاضرًا للإجابة على أسئلة الصحفيين ومدافعًا عن نفسه ولاعبيه.

السبيشال وان قال "أضغط نفسي كل يوم، لست بحاجة إلى ضغط من الآخرين، أنا أضغط نفسي كل يوم. من عام 2012 أول مرة توتنهام يتلقى ثلاث خسائر متتالية؟ ولكن منذ متى توتنهام لم يحقق الدوري؟ ربما يمكنني أن أجلب لقبًا لهم".

كما أضاف "أهم شيء الآن هو وست بروميتش، لا أريد حتى التفكير في إيفرتون أو مانشستر سيتي، أعتقد أننا سنذهب إلى النمسا بعد السيتي في الدوري الأوروبي، وهي بطولة مهمة بالنسبة لنا ولدينا توقعات جيدة فيها".

وتابع "لا أريد حتى التفكير في ذلك، أريد التركيز على وست بروميتش، هذه مباراة كبيرة، في بعض المباريات تكون المباريات الكبيرة التي تُقام بين فرق المراكز الستة الأولى، في أوقات أخرى تكون مباريات كهذه كبيرة أيضًا".

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"إنها مباراة كبيرة لوست بروميتش ألبيون لأنهم بحاجة إلى الفوز، يحتاجون إلى نقاط من أجل البقاء، يحتاجون إلى الخروج من مكانهم، إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا لأننا نريد الخروج من المركز الذي نحن فيه الآن."

"موقفنا ليس دراماتيكيًا مثلهم، لكن مركزنا سيئ للغاية بالنسبة لنا، علينا تركه، نحتاج إلى الفوز ونحتاج إلى كسر سلسلة الهزيمة في ثلاث مباريات متتالية."

وأتم متحدثًا عن هاري كين "من المؤكد أنه مهم جدًا بالنسبة لنا، فهو يقودنا ويخلق لنا الفرص ولديه ثنائية مميزة مع سون".

الجدير بالذكر أن توتنهام في الآونة الأخيرة يُعاني من غياب كين وجيوفاني لو سيلسو وسيرخيو ريجيلون للإصابة، ومن المفترض عودة الأول الأسبوع المقبل.