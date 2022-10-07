"هل أحرقه؟!".. مشجع يونايتد يهدي دي بروينه قميص الفريق والبلجيكي يرد

وفاء نجم وسط السيتي لفريقه

يبدو أن صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروينه مستعد لتقديم كافة فروض الولاء من أجل جماهير فريقه الذين باتوا يعتبرونه أحد أهم أساطير الفريق عبر تاريحه.

دي بروينه يمر ببداية موسم رائعة رفقة السيتزينس، وجد مهاجمًا مذهلًا في اسم إرلينج هالاند، والآن يستطيع تمرير الكرات وكله ثقة في أن ترجمتها داخل الشباك مسألة ثوانٍ معدودة لا أكثر.

ماذا فعل كيفن دي بروينه حين تلقى هدية من مشجعي يونايتد؟

إثبات الولاء أتى من خلال هدية جلبها له بعض مشجعي مانشستر يونايتد الغريم التقليدي للسيتي في المدينة.

دي بروينه تحصل على قميص مانشستر يونايتد وعليه اسمه من الخلف، ليستقبله دون حفاوة!.

بل إن دي بروينه قال للشخص الذي أهداه القميص: "هل أقوم بحرقه الآن؟!".

ووسط ردود الأفعال الضاحكة بسبب تعليق دي بروينه، عاد البلجيكي ليؤكد: "ليست كل الأحلام قابلة للتحقق!".. في إشارة إلى أنه يصعب انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعد الفترة التي يقضيها في صفوف الفريق الأزرق والمستمرة حتى الآن منذ موسم 2015-2016 الذي انطلق فيه مشوار البلجيكي برفقة سماوي مانشستر.

وسجل دي بروينه 87 هدفًا في 318 مباراة برفقة مانشستر سيتي طيلة مسيرته، كما تمكن من صناعة 131 هدفًا.