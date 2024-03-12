هل أتى ليجلس على الدكة؟ الجدل يشتعل في أمريكا بسبب ميسي!

لأن الأرجنتيني نجم من طراز رفيع..

جدل كبير اشتعل في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بسبب غياب ليونيل ميسي عن مباراة مونتريال في الدوري الأمريكي، وسط الكثير من الانتقادات لعدم ظهور الأرجنتيني أمام جماهير إنتر ميامي.

عن هذا، صرح أليكس لالاس لاعب منتخب أمريكا السابق في بودكاست "Stata of the Union" الخاص به: “من الطبيعي استخدام ميسي وسواريز بشكل متقطع، لكن لابد أن نناقش ما هي الأولوية للاعبين في الدوري الأمريكي، وعلى وجه الخصوص إنتر ميامي!".

وأضاف: "ميسي وسواريز لعبا في مباراة منتصف الأسبوع في كأس أبطال الكونكاكاف، ولم يلعبا في عطلة نهاية الأسبوع في مباراة فعلية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، أعتقد أن هذه وجهة نظر لا أكثر، فقد تم التعاقد مع ميسي للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الأمر ليس مزحة وهو لا يلعب في ملعب فريقه أمام أنصاره الذين خرجوا -سواء من المشاهير أو من أي شخض آخر- لرؤيته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "يتعين على تاتا مارتينو والنادي أن يفعلوا ما يشعرون أنه الأفضل لنجاح هذا الفريق وبقائه على المدى الطويل، من ناحية النتيجة لم ينجح الأمر، ربما لا يوجد دوري أكثر تسامحًا في خسارة النقاط من الدوري الأمريكي، مع عدم وجود هبوط وعدد الفرق التي تصل في النهاية إلى التصفيات، يظل التحدي أن يصلوا إلى هناك".

وأكد: "لكن الأمر لا يزال غريبًا بعض الشيء فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لكأس أبطال الكونكاكاف. على الرغم من أن الظهور الدولي والنجاح الدولي لعلامة إنتر ميامي والدوري الأمريكي يمكن أن تكون مهمة بالتأكيد".