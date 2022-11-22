هل انتهى كأس العالم له؟ خروج الفرج من مواجهة الأرجنتين مصابًا

المنتخب السعودي متأخر بهدف حاليًا

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 بتقدم راقصي التانجو بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء احتسبت ضد سعود عبد الحميد.

الأخضر قدم شوطًا أول جيد جدًا خاصة على صعيد الثقة بالنفس والهدوء في اللعب ودون ضغوطات، لكن اللقطة الأسوأ في الشوط الأول كانت خروج القائد سلمان الفرج للإصابة وملامح الألم والحسرة تملأ وجهه.

اللاعب كما يبدو تعرض لإصابة في العضلة الضامة للساق، وهو ما قد يُهدد مشاركته مع المنتخب في المباراتين القادمتين أمام بولندا والمكسيك.

المدرب هيرفي رينارد أشرك لاعب الشباب نواف العابد بدلًا من نجم الهلال في آخر لحظات الشوط الأول.

يُشار إلى أن خروج الفرج قلل عدد لاعبي الهلال في تشكيل الأخضر إلى 8، حيث بدأ المدرب الفرنسي اللقاء بـ9 هلاليين بجانب فراس البريكان من الفتح وحسان تمبكتي من الشباب.