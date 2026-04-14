هل انتهى رحيم ستيرلينغ في فينورد؟ «لم يعد يستطيع الركض»

بقي مهاجم فينورد رحيم سترلينغ بعد ظهر الأحد طوال المباراة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة القمة أمام إن إي سي (1-1). ووفقًا لروبن فان بيرسي، فإن الإنجليزي لم يكن لائقًا بالكامل، لكن الصحافة الهولندية تطرح بعد يوم علامات استفهام حول ذلك التفسير.

يؤكد ميكوس غوكا، المتابع لفينورد لصالح صحيفة ألخمين دادبلاد، في برنامج فوتبالبرات أن الأمر كان قرارًا مقصودًا بإشراك توبياس فان دن إلشهاوت بدلًا من سترلينغ. وقال: «لقد لعب هناك بسبب جاهزيته وانضباطه التكتيكي. وقد قام بذلك جيدًا، لكن إذا كان عليك حقًا أن تخلق شيئًا، فهو ليس جناحًا أيسر».

ويخشى صحفي NOS آرنو فيرميولن أن تكون قصة النجم البالغ 31 عامًا قد انتهت. وقال: «المعجزات لا تحدث. لم يكن لائقًا. لقد تجاوز ذروته. لا يستطيع مجاراتهم. تحقيق النتائج يعني أيضًا أن تقرر أن سترلينغ ليس ضمن أفضل أحد عشر لاعبًا».

ويتفق المحلل المقيم كينيث بيريز مع ذلك. وقال: «إذا اخترت هذه الطريقة في اللعب، فلن يكون سترلينغ ضمن أفضل ثمانية عشر لاعبًا. لقد اختاروا الآن بوضوح جناحًا أيسر قويًا بدنيًا وموثوقًا تكتيكيًا. سترلينغ لم يعد قويًا بدنيًا. لم يعد يستطيع الركض. لا يفوز بالالتحامات. لذا في الوقت الحالي لا ينبغي أن يكون ضمن أفضل ثمانية عشر لاعبًا».

وكان المعلّق آرمان أفساروغلو قد قال في وقت سابق يوم الاثنين في بودكاست كرة القدم التابع لـNOS إن فان بيرسي لا يملك في سترلينغ سوى «نصف لاعب». ويتوقع زميله ييروين إلشهوف أن فينورد لم يعد قادرًا على الاستفادة منه.

وقال إلشهوف: «باستثناء تمريرة بينية جميلة واحدة، لم يقدّم سترلينغ شيئًا. لم يعد يستطيع الركض. يجب أن تقاتلوا جميعًا، تعملوا وتلعبوا بانضباط، وهذا ببساطة لا يسير على مستواه»، وأضاف: «لا أعتقد أن فان بيرسي سيعيده سريعًا إلى التشكيلة الأساسية».

يجد أفشار أوغلو ذلك مؤسفًا. «المؤلم هو أنك تُضطر فجأةً إلى شطب لاعب كبير بهذه الطريقة. إن اتخاذ القرار أمر صحيح تمامًا. هذه هي الأسابيع الأخيرة، ويبدو أن فان بيرسي حتى مع كل هؤلاء المصابين يرى أنه لا فائدة له من سترلينغ.»