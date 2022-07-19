هل الصفقة ممكنة حقًا؟ رئيس إنتر ميامي متفائل بانضمام ليونيل ميسي!

هل انتهت مسيرة البرغوث في أوروبا؟

صفقة مدوية يريد خورخي ماس رئيس إنتر ميامي الأمريكي أن يبرمها، ليس من المؤكد إن كانت في موسم الانتقالات الحالي أم المقبل.

النادي الأمريكي يريد انتداب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ذلك ما أفاد به رئيس نادي إنتر ميامي لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

يريد ماس أن يجلب اللاعب رقم 30 في باريس سان جيرمان إلى واحد "من أفضل المشروعات الرياضية في البلاد وفي عالم كرة القدم بالعموم".

خورخي ماس يتولى الإدارة التنفيذية ورئاسة نادي إنتر ميامي بالشراكة مع كل من ديفيد بيكهام وشقيقه خوسيه ماس.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "سبورت": "ليو (ميسي) هو بوضوخ واحد من أفضل لاعبي العالم، آمل أن تقوده الظروف إلى هنا، أن يلعب في إنتر ميامي بالولايات المتحدة، لدينا رغبة في ذلك حقًا، ولكننا لا نضمن أي شيء، لم نتفق بعد، ولكنني متفائل وآمل أن يكون ميسي جزءًا من مشروعنا".

وعن صفقات برشلونة الصيفية واستعداداته للموسم المقبل قال ماس: "لقد قابلت ليفاندوفسكي في أمريكا وكان يعمل في الجيمنازيوم، صفقات برشلونة جيدة للغاية، أعرف أن لديهم خطة، رافينيا وكيسيه وليفاندوفسكي وغيرهم لاعبون عباقرة، أعتقد أن الموسم المقبل ستكون الليجا مثيرة للغاية بين الأفضل في البلاد، برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وباقي الفرق".

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