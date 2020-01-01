هل الدوري الإنجليزي السبب؟ تعديلات جديدة تمنح تقنية الفيديو صلاحيات أكبر

تعرف على أحدث التعديلات التي أقرها مجلس الاتحاد

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عددًا من التغييرات في قوانين اللعبة والتي تتعلق بلمسة اليد والاعتماد على شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد بجانب العديد من التعديلات الأخرى.

التعديلات الجديدة مقرر تنفيذها في الأول من يوليو المقبل إلا أنّها قد تتأجل حتى بداية الموسم المقبل.

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التعديل الأول يتعلق بتعديل مسألة لمسة اليد على المهاجم، إذ أصبح أنّه في حال لمس المهاجم الكرة بيده وأدت إلى هدف بصورة مباشرة أو فرصة سانحة للتهديف يتم إلغاء الهدف، إما إن لمس الكرة ثم مر فترة طويلة أو وصلت لأكثر من لاعب قبل التسجيل فسوف يتم اعتبارها مخالفة فقط.

كما أقرت التعديلات على ضرورة اعتماد الحكم على الشاشة في الملعب لمراجعة أغلب الحالات وهو الأمر الذي يعارض ما يحدث حاليًا في الدوري الإنجليزي.

كما أشارت التعديلات الجديدة إلى أنّه في حال ارتكب حارس المرمى مخالفة في الالتزام بمركزه وقت ضربات الجزاء أو أن مسدد ركلة الجزاء ارتكب خطأ فسوف يتم الاكتفاء بالتحذير الشفهي دون أي بطاقة صفراء.

وأخيرًا، في حال لم يحتسب الحكم مخالفة وسمح باستكمال اللاعب وكانت المخالفة تستحق بطاقة حمراء فإنّه يمنح بطاقة صفراء فقط بعد انتهاء اللعبة، أما لو تستحق بطاقة صفراء فلن يمنح أي بطاقة.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد أقر عددًا من التعديلات بدأ تطبيقها في مطلع الموسم الجاري.