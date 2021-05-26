هل التأهل الآسيوي في خطر؟ .. تفاصيل اقتراب خصم 3 نقاط من الاتحاد

هل يتم خصم 3 نقاط ن الاتحاد؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن تطورات في أزمة المستحقات المتأخرة للفيصلي لدى نادي الاتحاد، المتأخرة من صفقة انتقال عبدالعزيز البيشي لاعب العميد الحالي.

عبدالعزيز البيشي انتقل إلى الاتحاد موسم 2018 - 2019، ويقدم مستويات أكثر من ممتاز خلال الفترة الأخيرة، ولكن نادي الاتحاد تأخر في سداد مستحقات الصفقة للفيصلي.

ما أزمة المستحقات المتأخرة؟

تأخر نادي الاتحاد عن سداد المستحقات الخاصة بانتقال عبدالعزيز البيشي من الفيصلي، حيث قدم عنابي سدير شكوى في غرفة فض المنازعات من أجل الحصول على الأموال المتأخرة.

حاول الاتحاد في أكثر من مرة الوصول إلى اتفاق ودي مع الفيصلي من أجل جدولة هذه المستحقات المتأخرة، ولكن دون جدوى وطالب الطرف الآخر مستحقاته كما كان الاتفاق عند عقد الصفقة.

ما هو حكم فض غرفة فض المنازعات؟

أصدرت غرفة فض المنازعات في شهر يناير الماضي قرار ضد نادي الاتحاد بسبب مستحقات نادي الفيصلي المتأخرة في صفقتي حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي.

ما يخص اللاعب عبدالعزيز البيشي 3 ملايين ريال مستحقات مالية من هذه الصفقة، وهو ما رفض الفيصلي جدولة هذه القيمة المالية، حيث يمر الاتحاد بضائقة مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ماذا بعد عدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن المهلة التي حددتها غرفة فض المنازعات لنادي الاتحاد انتهت يوم الأحد الماضي، وهو ما يتسبب في تطور العقوبة على العميد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن العقوبة قد تصل إلى خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، بشكل صادم بعد ضمان تأهله الآسيوي.

هل التأهل الآسيوي في خطر؟

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 53 نقطة بعد 29 جولة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 11 وتلقى 4 هزائم.

فقدان 3 نقاط يجعل الاتحاد لديه 50 نقطة في المركز الرابع محافظًا على مركزه، حيث ضمن التأهل الآسيوي أيضًا حال خصم النقاط وخسارته في الجولة الأخيرة أمام النصر.

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