هل أقنع ألبا تشافي؟ برشلونة لا يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر الموسم القادم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع نادي برشلونة حول ضم لاعب في مركز الظهير الأيسر في سوق الانتقالات المقبل.

وكانت التقارير قد أشارت في أول الموسم إن النادي الكتالوني في حاجة لظهير أيسر مع جوردي ألبا.

ولكن بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن المدرب تشافي لم يعد يعطي هذا المركز الأولوية في سوق الانتقالات نظرًا لاقتناعه بالظهير ألبا المتواجد.

ماذا حدث في برشلونة؟

أشار التقرير أن برشلونة كان ينوي بالفعل التعاقد مع ظهير أيسر في نافذة الانتقالات المقبلة، حيث كان من الأولويات في ذلك الوقت العثور على لاعب يمكنه المنافسة أو على الأقل منح ألبا بعض الراحة

لكن المستوى الذي ظهر به الظهير المخضرم جوردى ألبا قد غير من رأي المسؤولين في النادي وعلى رأسهم تشافي مدرب الفريق.

وأوضح التقرير أيضًا أن تشافي غير مقتنع بالظهير البديل أليخاندرو بالدي تمامًا، لكنه يرى أن هناك مراكز أخرى عليه تدعيمها في الصيف المقبل.

برشلونة قد يفكر في جايا

الظهير الأيسر الذي طالما أحبّه مدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني، هو خوسيه لويس جايا لاعب نادي فالنسيا الإسباني.

لكن منذ وصول أليماني إلى منصبه حتى الآن لم يستطع فعل أي شيء تجاه الظهير الأيسر، حيث أن هناك أشياء كثيرة تتغير في برشلونة.

وينتهي عقد جايا مع فالنسيا في عام 2023، ولذلك يمكن أن يفكر برشلونة في الانتظار لموسم آخر والتعاقد معه مجانيًا مما يسهل على النادي ضم اللاعب في ظل الأزمات المالية الموجودة حاليًا في الفريق.

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