هل اقترب من الاتحاد؟ – بالستينيو يودع خيمنيز

اللاعب التشيلي اقترب من العودة للمنطقة العربية من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

ودع نادي بالستينيو التشيلي، لاعب الفريق لويس خيمنيز، وشكره على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق في رحلته الجديدة.

وكتب النادي التشيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يسعنا إلا أن نشكر لويس، على تفانيه واحترافه وخدمته للنادي وزملائه".

وارتبط اسم خيمنيز، بالانتقال إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وسينضم اللاعب صاحب الـ 35 عاماً، إلى الاتحاد كلاعب آسيوي يحمل جواز سفر فلسطيني، ومن المنتظر توقيع العقود الأسبوع الجاري.

¡GRACIAS POR TODO, CAPITÁN! 🇵🇸️



Como institución, no nos queda más que agradecerle a Luis, por su entrega, profesionalismo, calidad y experiencia, la cual siempre puso al servicio del club, y de sus compañeros más jóvenes.



La nota completa 👉 https://t.co/3SYIVSp39Q pic.twitter.com/qvdpLWWBH6 — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) July 4, 2019

ولعب خيمنيز للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها إنتر الإيطالي في الفترة من 2008 إلى 2010، وحقق معه لقب الدوري.

وفي المنطقة العربية، لعب في الإمارات للنصر والأهلي، وخاض رحلة احتراف في قطر لعب خلالها في صفوف العربي والغرافة.