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هل اقترب من الاتحاد؟ – بالستينيو يودع خيمنيز

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Goal.com Arabia
اللاعب التشيلي اقترب من العودة للمنطقة العربية من جديد
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ودع نادي بالستينيو التشيلي، لاعب الفريق لويس خيمنيز، وشكره على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق في رحلته الجديدة.

وكتب النادي التشيلي، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يسعنا إلا أن نشكر لويس، على تفانيه واحترافه وخدمته للنادي وزملائه".

وارتبط اسم خيمنيز، بالانتقال إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وسينضم اللاعب صاحب الـ 35 عاماً، إلى الاتحاد كلاعب آسيوي يحمل جواز سفر فلسطيني، ومن المنتظر توقيع العقود الأسبوع الجاري.

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ولعب خيمنيز للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها إنتر الإيطالي في الفترة من 2008 إلى 2010، وحقق معه لقب الدوري.

وفي المنطقة العربية، لعب في الإمارات للنصر والأهلي، وخاض رحلة احتراف في قطر لعب خلالها في صفوف العربي والغرافة.

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