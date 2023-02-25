هل استحق أنخيل كوريا الطرد المباشر ضد ريال مدريد في الديربي؟

هل تعرض فريق أتلتيكو مدريد للظلم في الديربي؟

تعرض فريق أتلتيكو مدريد لحالة طرد مباشر أمام منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليحصد كل فريق نقطة في مشواره بالمسابقة.

وقرر حكم المباراة خيل مانزانو، في الدقيقة 64 طرد نجم أتلتيكو مدريد كوريا ببطاقة حمراء مباشرة.

وعلق بيريز بورول، محلل راديو "ماركا" على هذه الواقعة قائلًا:" طوال المباراة ذهب الحكم بعيدًا جدًا عن إشهار البطاقات وهذه المرة لم يحدث الشيء نفسه".

وتابع: "فقد أخرج لاعب أتلتيكو ذراعه وضرب روديجير، لكن مدافع ريال مدريد بالغ في السقوط، لا يمكن بأي حال طرد كوريا لهذا السبب".

فيما رأي محلل "آس" إدواردو إيتورالدي، خلال تعليقه في البث المباشر لـ "Carrusel Deportivo" أن تقنية الفيديو لا تدخل في هذه الحالات، قائلًا: "ما يقاس في هذه الأنواع من الأخطاء هو شدة وعنف الفعل، لا تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لأن خيل مانزانو قد رأى الإجراء بالفعل واعتبر أن هناك عنفًا".

وأضاف: "بالنسبة لي قام روديجير برد فعل قوي على مجرد ضربة قوية في الكوع لكن كوريا لا يستطيع إزالة هذا الكوع ".

وأوضح:"لا أرى قوة كافية لطرده لكني أفهم أن خيل مانزانو قدّر ذلك على أنه قوة مفرطة وطرده كان حكم الفيديو المساعد قد دخل إذا لم يرى الحكم الإجراء".

وأثار طرد كوريا جدلًا كبيرًا بسبب عدم اعتبار البعض بأن خطأه يستدعي طرد مباشر واستكمال فريقه المباراة بعشر لاعبين مما جعل ريال مدريد يتعادل.