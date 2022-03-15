هل استحق الأهلي والشباب ركلتي جزاء ضد الاتحاد؟ رئيس لجنة الحكام يُجيب

حل مانويل نافارو رئيس دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضيفًا على برنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية السعودية، وقد أجاب خلاله على سؤال حول وجود ركلتي جزاء للأهلي والشباب خلال مواجهتهما ضد الاتحاد في الدوري.

العميد هزم جاره في ديربي جدة 4-3 وقد طالب نجوم الأخير بركلة جزاء لوجود لمسة يد في آخر لحظات اللقاء لكن الحكم لم يلتفت لهم، وقد أصر على قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، وقد تكرر هذا السيناريو في المباراة ضد الشباب خلال الجولة الأخيرة، والتي حسمها المتصدر لصالحه بهدفين نظيفين.

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نافارو أكد عدم وجود ركلة جزاء للأهلي ضد الاتحاد، موضحًا أن الكرة لم ترتطم في يد اللاعب بل كتفه، بقوله "الكرة ارتطمت بكتف اللاعب تحت إبطه، وتلك المنطقة لا تُعد ضمن المناطق المحظورة في كرة القدم، وقد أشار الحكم لذلك ولعدم وجود لمسة يد وكان قراره صحيحًا".

المسؤول السويسري اتخذ الاتجاه المعاكس عند الحديث عن ركلة جزاء الشباب، إذ أكد وجودها، بقوله "اللقطة الأولى التي طالب بها الشباب ليست ركلة جزاء، لأن اليد كانت في وضع طبيعي والكرة ارتدت ليده من قدمه، اللقطة الثانية كان يجب أن تُحسب ركلة جزاء لأن مدافع الاتحاد حرك جسده وضمنه يده تجاه الكرة، مما يعني أنه يجعل مساحة جسده أكبر بشكل غير طبيعي والأهم أنه يقوم بحركة إضافية تجاه الكرة، ولذا رأينا أنها ركلة جزاء".

وأتم حول عدم احتساب الحكم لركلة الجزاء رغم عودته لتقنية الفيديو "الحكم أقر بأنها لمسة يد بالفعل بعد رؤيتها بالفيديو، لكن لا نستطيع أن نقول أن كل لمسة يد تستحق احتساب ركلة جزاء، أنا أرى أنها ركلة جزاء لكن الحكم وحكم الفيديو لم يروا ذلك، بل رأوا أن تحرك اليد كان طبيعيًا".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال والشباب مع بقاء مباراتين مؤجلتين للأول، فيما يتواجد النصر رابعًا بـ45 نقطة.