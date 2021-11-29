هل أراد قول "العالمي" وتراجع؟ مُعلق "الأهلي والنصر" يُوضح الحقيقة

أثار حماد العنزي معلق مباراة الأهلي والنصر الأخيرة في الدوري السعودي جدلًا واسعًا على تويتر عقب اللقاء، وذلك بسبب تعليقه على هدف تاليسكا الثاني لصالح الفريق العاصمي.

تاليسكا قاد النصر لفوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي منذ الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك حين أحرز هدفي الفوز على الأهلي خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

ما هي قصة العنزي وهدف تاليسكا؟

مشجعو النصر وبعض إعلامييه على تويتر تداولوا بقوة مقطع الهدف الثاني لتاليسكا وتعليق العنزي عليه، واتهموا المعلق بالتراجع عن وصف النصر بالعالمي، حيث قال "عالاااا لالالا".

المشجعون رأوا أن معلق المباراة أراد قول "العالمي" لكنه تراجع خوفًا من تعرضه لأي عقوبات، وذلك بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا ولعبه في كأس العالم للأندية 2019 وتأهله لبطولة 2021.

معلق مباره #النصر_الأهلي وتعليق على هدف تاليسكا بغى يقول عالمي وانتبه في آخر لحظة لا يقطعون رزقه بس التصريفه كلام ثاني 👇 pic.twitter.com/9ehvaFX0ez — عبدالعزيز الناهض#أمي (@azaz9999999999) November 28, 2021

الناقد الرياضي محمد الدويش علق على الموضوع وسأل إن كان لفظ العالمي أصبح مقتصرًا على الهلال فقط، إذ كتب "يقولون فيه معلق كان بيصف النصر بالعالمي وقال: عا ثم وقف. هل صدر قرار يُلزم المعلقين في القنوات السعودية بحصر وصف العالمي على فريق واحد؟ تراه عالمي من تالي ماهو الأولاني .. الأولاني نصراوي استثنائي راح للبرازيل عام 2000 بدون دعم ملياري !".

يقولون فيه معلق كان بيصف #النصر بالعالمي وقال : عا ثم وقف

هل صدر قرار يُلزم المعلقين في القنوات السعودية بحصر وصف العالمي على فريق واحد ؟

تراه عالمي من تالي ماهو الأولاني .. الأولاني نصراوي استثنائي راح للبرازيل عام 2000 بدون دعم ملياري ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 29, 2021

هل تراجع العنزي عن قول "عالمي"؟

المعلق حماد العنزي وبعد أيام من الجدل المثار والأخذ والرد في الموضوع خرج ليُوضح الحقيقة من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

وقد أكد في بداية تغريدته محبته وتقديره الكبير للنصر وجمهوره، وأوضح أنه لم يتراجع عن وصف النادي بالعالمي، مشيرًا إلى أنه يصف الفريق بهذه الصفة دومًا دون أي حرج.

إذ كتب "كل المحبة والتقدير لجماهير النصر وغير صحيح ما يذكر في لقطة هدف تاليسكا الثاني ودائمًا أطلق على النصر العالمي ولا حرج بذلك".

كل المحبة والتقدير لجماهير النصر وغير صحيح ما يذكر في لقطة هدف تاليسكا الثاني ودائما أطلق على النصر العالمي ولا حرج بذلك . — حماد العنزي (@hammadalanzi) November 29, 2021

الجمهور الأصفر أشاد بالعنزي ورده الحاسم الذي أغلق الحديث في هذا الموضوع، وقد أعاد الدويش نشر تغريدته.

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