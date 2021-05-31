هل أمرابط بينهم؟ .. النصر يعلن رحيل 5 نجوم من صفوفه

النصر يستعد لميركاتو الصيف

كشف نادي النصر عن الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقودهم مع العالمي وهم 5 لاعبين بينهم ثنائي أجنبي.

وأشارت التقارير خلال الفترة الأخيرة إلى رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن الفريق بعد انتهاء عقده، ولكن كان يحاول مجلس الإدارة للوصول إلى اتفاق لبقاءه.

وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رحيل 5 لاعبين من بينهم الثنائي، الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون بيريرا.

وكشف العالمي أيضًا عن رحيل الثلاثي يحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق وعدم تمديدها.

شكرًا لكل ما قدمتموه مع ناديكم #النصر



أمنياتنا لكم بالتوفيق 🙏 pic.twitter.com/HCZLdFHgUR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 31, 2021

عدة تقارير في الفترة الأخيرة أشارت إلى أن هناك مفاوضات بين نادي النصر ومحمد العويس حارس مرمى الأهلي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يسعى للتدعيم جيدًا قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل العودة للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.