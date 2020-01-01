هل أخبر الاتحاد الأوروبي الأندية؟ أولاس يعلن موعد لقاء يوفنتوس وليون

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا، والذي أعلنه رئيس النادي الفرنسي.

كشف جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي عن موعد مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أولاس لصالح شبكة "RTL" التلفزيونية وأكد خلالها أن المباراة ستقام في تورينو دون جماهير.

وكان ليون قد أنهى كل ارتباطاته المحلية عقب أن قرر الاتحاد الفرنسي ورابطة الدوري إلغاء ما تبقى من الموسم الجاري.

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وقال أولاس: "مباراة ليون في العودة بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس تم تحديد موعدها في السابع من أغسطس في تورينو خلف الأبواب المغلقة".

وأكد أولاس في الوقت نفسه أن ناديه لا يعاني من أي إصابات بفيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج تحليلات نجومه وجاءت سلبية بشكل كامل.

وقال أولاس: "قمنا بالاختبارات على فرق الرجال والنساء في مقر تدريبات النادي وكل النتائج ظهرت سلبية، نحن نعمل بتوصيات الأطباء".

وأعرب جيان ميشيل أولاس عن معارضته الشديدة لقرار إلغاء الدوري الفرنسي حيث يحتل فريقه المركز السابع في ترتيب البطولة مما يعني عدم مشاركته في أي بطولة أوروبية بالموسم المقبل.