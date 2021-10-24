هرب من الطرد ويشاهد صلاح .. ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد ليفربول؟

كيف كانت أرقام كريستيانو رونالدو في الهزيمة التاريخية ضد ليفربول في كلاسيكو إنجلترا؟!

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة تاريخية اليوم أمام نظيره مانشستر يونايتد في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

الخسارة الكبيرة بخمسة أهداف جاءت تحت أعين كريستيانو رونالدو الذي شاهد أهداف المصري محمد صلاح تعانق شباك دافيد دي خيا ولم يكن له حول ولا قوة.

رونالدو كان كأحد الزوار في المدرجات، لم يكن له تأثيرًا كبيرًا في المباراة، على الأقل بشكل إيجابي، لكن تأثيره السلبي كان حاضرًا وبقوة.

أبرز اللحظات السلبية لكريستيانو رونالدو كان في الاعتداء على ترينت ألكسندر أرنولد وهروبه من الحصول على بطاقة حمراء مباشرة، في تلك اللحظة التي فقد فيها البرتغالي أعصابه خسر مانشستر يونايتد المباراة دون رجعة.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ضد ليفربول:

لعب رونالدو لمدة 90 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وأكملها حتى النهاية دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

سدد رونالدو كرة وحيدة على المرمى، وسدد مرتين خارجه بالإضافة إلى تسديدها ارتطمت في المدافعين.

أهدر كريستيانو فرصة محققة للتسجيل، بينما لمس الكرة 38 مرة، منها 23 تمريرة صحيحة من أصل 27 محاولة بنسبة نجاح 85%.

لم يقدم أي تمريرات مفتاحية لزملائه وقدم كرة عرضية وحيدة من إجمالي محاولتين، وكرتين عرضيتين من أصل ثلاث محاولات.

على مستوى الثنائيات، خسر ثنائيتين أرضيتين، ومثلهما في الهواء من أصل ثلاثة، كما خسر الكرة سبعة مرات وارتكب خطًأ وحيدًا كان ضد أرنولد وهو ذلك الذي تلقى فيها بطاقة صفراء وهرب من الطرد.

وقع رونالدو في التسلل مرتين، ولم يساهم دفاعيًا سوى بتشتيت الكرة مرة وحيدة طوال المباراة.

❌ م̷س̷ر̷ح̷ ̷ا̷ل̷أ̷ح̷ل̷ا̷م̷

✅ مسرح صلاح pic.twitter.com/c0FLzdvAr0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 24, 2021

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف مقابل ثلاثة فقط لرونالدو في المركز ا