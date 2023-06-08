هذه المرة الضربة من رابطة دوري روشن .. خسارة جديدة لكريستيانو رونالدو في السعودية

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Getty Images
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

الموسم بشكل عام للنسيان بالنسبة لصاروخ ماديرا، لكن ما هي الضربة الأخيرة به؟

وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ضربة أخيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، يغلق بها صفقة موسم 2022-2023م.

صاروخ ماديرا خرج بخفي حنين من الموسم الجاري، إذ ودع بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، واحتل وصافة الترتيب في دوري روشن.

ومع ختام الموسم، أعلنت الرابطة تشكيل الأفضل وفقًا للإحصائيات المقدمة من "أوبتا"، والذي شهد غياب رونالدو عنها، وقيادة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو؛ محترف الهلال المغادر في الصيف الجاري، للهجوم.

وجاء التشكيل الذي سيطر عليه الاتحاديون كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)

في الدفاع: مد الله العليان (الاتحاد) – أحمد حجازي (الاتحاد) – أحمد شراحيلي (الاتحاد) – جيسلان كونان (النصر).

في الوسط: رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد) – لويز جوستافو (النصر) – كاكو (التعاون).

في الهجوم: مراد باتنا (الفتح) – أوديون إيجالو (الهلال) – فراس البريكان (الفتح).

جدير بالذكر أن الاتحاد حسم اللقب لصالحه ليتوج به لأول مرة منذ موسم 2008-2009م، وللمرة التاسعة في تاريخه.

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