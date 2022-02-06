هذا هو ميسي برشلونة .. ماذا قدم ليونيل ضد ليل؟!

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره ليل في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

المباراة كانت بمشاركة ليونيل ميسي الذي قدم واحدة من أفضل مباريات في الدوري الفرنسي منذ أن انضم لصفوف باريس سان جيرمان.

ميسي سجل هدفًا وصنع آخر وكان من الممكن أن يسجل هدفًا آخر لكن كرته الثابتة ارتطمت في العارضة وغادرت الملعب.

بالكرة التي ارتطمت في القائم أصبح ميسي هو أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسدد في القائمين والعارضة بواقع تسع كرات.

ويحتل الثنائي تامي أبراهام نجم روما وبريان مبيومو لاعب برينتفورد المركز الثاني خلف ميسي بواقع سبع كرات لكل منهما.

ولم يكسر ميسي بعد الرقم القياسي الخاص به بعدد الكرات المسددة في القائمين والعارضة، حيث سبق له الوصول للرقم 18 مرتين في موسمي 2011-2012 و2017-2018.

دعونا نترك الماضي جانبًا قليلًا فيما يلي دعونا نستعرض معكم أهم أرقام ميسي في المباراة: