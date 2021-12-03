"هذا هو موقف جارسيا النهائي، وتلك حقيقة تعاقد النصر مع أنجوس"

مازال النصر في مفاوضات جادة مع عدد من المدربين للاتفاق مع أحدهم لتولي تدريبه خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أقاله النادي بعد نحو شهر من تعيينه بسبب عدم تحسن النتائج والأداء.

الفريق السعودي يعيش موسمًا صعبًا للغاية، إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب لأول مرة في تاريخه، ومن ثم فرط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلًا بالفوز على الأهلي في جدة.

رودي جارسيا أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالنصر منذ عدة أسابيع، فيما تداول نشطاء تويتر أخبارًا حول قرب التعاقد مع البرازيلي هيليو دوس أنجوس، وقد أوضح الناقد الرياضي علي المرشود حقيقة تلك الأخبار.

ما هو موقف النصر من التعاقد مع جارسيا؟

المرشود وخلال حديثه ضمن برنامج "شووت" أكد وجود مفاوضات حقيقية بين النصر ورودي جارسيا، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن تلك المفاوضات انتهت يوم أمس الخميس بعد اعتذار المدرب الفرنسي.

حديث المرشود أكد صحة عدة تقارير صحفية نوهت لرفض جارسيا، الذي سبق وقاد ليل لتحقيق لقب الدوري الفرنسي وليون لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تدريب الفريق السعودي لرغبته الاستمرار في أوروبا خاصة مع تلقيه عروضًا جيدة هناك.

وأضاف المرشود "النادي كان متفق إلى حد كبير مع رودي جارسيا لكنه اعتذر يوم أمس، والنصر الآن يفتح خطوط مفاوضات مع أسماء أخرى".

النصر كان قد بدأ الموسم مع البرازيلي مانو مينيزيس الذي تولى تدريبه في نهاية الموسم الماضي، وقد أقالته الإدارة بقيادة مسلي آل معمر لضعف الأداء والنتائج وعينت بعده بيدرو إيمانويل الذي قادهم للفوز على الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا ومن ثم الخسارة أمام الهلال الذي تُوج في نهاية المطاف باللقب.

ما صحة أخبار قُرب النصر من التعاقد مع أنجوس؟

انتشر هاشتاج في تويتر اليوم الجمعة بعنوان "أنجوس مرفوض" عبرت جماهير النصر خلاله عن التعاقد مع المدرب صاحب الـ63 عامًا.

المرشود نفى تمامًا صحة تلك الأخبار التي تتحدث عن قُرب تولي أنجوس مهمة تدريب العالمي، إذ قال "خبر غير صحيح تمامًا، هو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لكنه خبر خاطئ، النصر لن يتعاقد مع أنجوس.".

أنجوس سبق أن تولى تدريب المنتخب السعودي وقاده لنهائي كأس آسيا 2007 قبل أن يخسره أمام العراق بهدف نظيف، وقد تولى تدريب النصر الإماراتي، وعمل كذلك مع أندية نجران والفيصلي والقادسية في السعودية لكنه لم يُحقق نتائج جيدة.

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