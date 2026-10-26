هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
استكشف خيارات المراهنة على جول
imago-sport-1085070327.jpgIMAGO
معتز الجمال
ترجمه

"هذا هو ريال مدريد".. كانسيلو يطلق تصريحاً جريئاً بعد خسارة الكلاسيكو

تابع GOAL على جوجل

"كنا الأفضل.. ولكن"

إعلان

قدم ظهير برشلونة، جواو كانسيلو، تقييماً دفاعياً لأداء فريقه عقب الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وأصر كانسيلو، الذي انتقل للعب في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة مبكرة لزميله تشافي إسبارت، على أن برشلونة كان الطرف الذي صنع الفرص الأكثر خطورة طوال مجريات اللقاء.

وكان رافينيا قد سجل هدف برشلونة الوحيد، قبل أن تحسم تسديدة كيليان مبابي المتأخرة المباراة لصالح النادي الملكي. وألحقت هذه النتيجة ببرشلونة هزيمته المحلية الأولى هذا الموسم.

"عاقبونا من أنصاف الفرص"

وفي حديثه لشبكة "DAZN"، شدد كانسيلو على أن النتيجة النهائية لا تعكس بدقة أداء برشلونة على أرض الملعب، حيث قال: "كنا الفريق الأفضل من وجهة نظري، لكن هذا هو ريال مدريد؛ يخلقون فرصاً قليلة ويسجلون". وأضاف: "أعتقد أننا كنا الأفضل بشكل عام، ولكن يتوجب علينا إبداء ردة فعل قوية".

وتابع: "هناك أوقات كثيرة نرغب فيها بالضغط العالي... وأوقات أخرى نحتاج فيها إلى السيطرة على مجريات اللعب بالكرة بشكل أكبر، وهذا هو الجانب الذي نبرع فيه".

إعلان
إعلان

السيطرة على الاستحواذ

وحث كانسيلو زملاءه في الفريق على التركيز على نقاط قوتهم الأساسية لمنع الخصوم من استغلال المساحات في الهجمات المرتدة، موضحاً: "نحن بحاجة للاستحواذ بشكل أكبر، وتدوير الكرة، وصناعة الفرص، رغم أننا تفوقنا في ذلك على ريال مدريد".

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية
برشلونة

برشلونة

الدوري الإسباني

31 أكتوبر 2026

ألافيس

ألافيس

راسينج

راسينج

الدوري الإسباني

01 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة، وجه المدافع البرتغالي رسالة تدعو للوحدة قائلاً: "نحن فريق متواضع، ونحب العمل بجد".

اختبار ألافيس

وأكد كانسيلو أن الفريق قد صب تركيزه بالفعل على حصد النقاط الثلاث في مواجهتهم المقبلة، مختتماً حديثه بالقول: "الشباب يركزون حالياً على الرد بقوة أمام ألافيس، وهذا ما سنفعله".

إعلان

ويستضيف برشلونة نظيره ألافيس في الكامب نو يوم السبت بهدف تعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.