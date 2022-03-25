"هذا هو أفضل لاعب سعودي حاليًا، وقد صبر وتحمل جمهور الهلال كثيرًا"

شدد الناقد الرياضي جمال عارف على ضرورة إصلاح الأخطاء الفنية الموجودة في المنتخب السعودي قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيُقام في قطر الشتاء القادم.

الأخضر نجح في حجز مقعده في المونديال بعد اتساع الفارق بينه وبين أستراليا إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، وذلك إثر خسارة الكنغر أمام اليابان وتعادل السعودية مع الصين في الجولة الأخيرة.

ماذا قيل حول الأخطاء الفنية في المنتخب السعودي؟

عارف أشاد بأداء المنتخب السعودي خلال مشوار التصفيات تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لكنه أشار إلى معاناته من أخطاء فنية واضحة يجب علاجها وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل التوجه لهذا المعترك الدولي.

وأوضح الصحفي المخضرم أن العقم الهجومي والأخطاء الدفاعية هي أبرز تلك المشاكل الفنية لدى الأخضر، بقوله "تأهلنا للمرة السادسة للمونديال، وتلك المرة تختلف عن المرات السابقة لأننا ننتظر تحقيق إنجاز ما، يجب لفعل هذا علاج المشاكل الفنية الموجودة لدى المنتخب وخاصة العقم الهجومي والأخطاء الدفاعية، لأننا لن نلعب ضد الصين بل أمام منتخبات كبيرة مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا".

تابع "لا نريد الوصول لمرحلة أن تؤثر تلك المشاكل الفنية على منظومة كرة القدم السعودية كاملة وأن تُهدر الجهد المبذول، وعلينا أيضًا اللعب أمام منتخبات عالمية بوجود جمهور وفي بلادها لتخطي الرهبة التي تصيب اللاعب السعودي في كأس العالم، خاصة أن المونديال القادم يُمثل فرصة لنا بسبب إقامته في قطر وسهولة وصول جماهيرنا للملاعب".

عارف: هذا اللاعب هو الأفضل في السعودية، وقد صبر على جمهور الهلال

الصحفي الاتحادي أشار إلى أن المنتخب بحاجة لمهاجم قوي يحل مشكلة العقم الهجومي وكذلك لتدخل رينارد لتفادي الأخطاء الدفاعية، مشيرًا إلى أن الوسط بحالة جيدة جدًا بتواجد سلمان الفرج، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب سعودي موجود حاليًا.

إذ قال "الهجوم والدفاع بحاجة لتدخل رينارد لإيجاد حل لمشاكلهما، لكن الوسط بحالة جيدة وأطمئن تمامًا عليه بتواجد سلمان الفرج أفضل لاعب سعودي موجود حاليًا، مع احترامي لسالم الدوسري".

تابع "جمهور الهلال هاجم الفرج في فترة ما وطلب التخلي عنه، لكنه رغم ذلك صبر وتحمل الضغوطات وحسن من نفسه وأصبح الآن الأفضل في السعودية".

أتم "هو لاعب تشعر بالاستمتاع وأنت تراه على أرض الملعب وهو نجم يُعطي للمنتخب السعودي هيبة كبيرة حين يتواجد معه".

يُشار إلى أن الأخضر سيختتم مشواره في التصفيات بمواجهة أستراليا في جدة مساء الثلاثاء القادم، وهو لقاء هامشي بعد تأهل السعودية للنهائيات والمنتخب الضيف لملحق التصفيات.

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