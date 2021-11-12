"هذا دليل على أن هناك فارق سنوات ضوئية بين الهلال والنصر"

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن رأيه في الأزمة التي يمر بها نادي النصر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يمتلك دليلًا على أن هناك فارق سنوات ضوئية بين الهلال والنصر.

النصر يمر حاليًا بمرحلة لا يُحسد عليها، بعد النتائج السلبية للفريق، ثم إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وقبول استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

الجماز قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "فهد بن نافل رئيس الهلال حذر من وسطاء اللاعبين، وهو الأمر الذي يعاني منه الآن نادي النصر".

وتابع: "رئيس الهلال قال في بيان رسمي سابق منذ 6 أشهر: ندرك أن كثيرًا من وسطاء اللاعبين وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين يستخدمون طرق ملتوية من أجل تسويق موكليهم اللاعبين وأبرزها الزج باسم الهلال زيفًا أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة".

الإعلامي الرياضي تابع: "على الرغم من أن خلال الفترة التي أصدر فيها الهلال هذا البيان، كانت هي نفس الفترة التي عانى منها فهد بن نافل من انتقادات بسبب عدم إجراء صفقات، إلا أن الآن الجميع تأكد من أنه كان موقفه صحيح".

واستطرد قائلًا: "وثبت الآن بعد 7 أشهر كاملة، أدرك النصراويين معنى البيان الذي أصدره فهد بن نافل، وهم الآن يعانون من هذا الأمر".

عبدالرحمن الجماز: ما يحصل مع النصر سبق وحصل مع "فهد بن نافل" وهذا يؤكد فارق السنوات الضوئية

الحصاد الرياضي ...

@Aljamaz8910 pic.twitter.com/gtDxbxhvSz — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 11, 2021

وواصل: "هذا الأمر يؤكد للجميع فارق السنوات الضوئية بين الهلال والنصر، والغريب في الموضوع أن هناك فترات كثيرة، كانت إدارات النصر تنعت بإدارة البيانات، والآن نجد الإدارة الحالية برئاسة مسلي آل معمر تصدر يوميًا بيان، وهذا لن يقدم شيء، لأن الجماهير تريد عمل وليس بيانات".

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واختتم الجماز تصريحاته قائلًا: "الجماهير النصراوية تحتاج من الإعلام المحسوب على النصر، أن يكشف المشاكل الحقيقية ويسعى لعلاجها، لا تطبيل أو البحث عن مخارج أخرى، في عز الأزمة النصراوية حاليًا، منشغلين بكيفية ترشيح الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وليس شيئًا آخر".