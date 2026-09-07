"هذا يفتقر للاحترام".. لؤي بن فرحات يرفض منتخب تونس ويختار تمثيل ألمانيا

قرر التونسي لؤي بن فرحات تغيير اتحاده الكروي واختار تمثيل المنتخب الألماني في مستقبله الدولي. ووفقاً لمعلومات موقع "ترانسفير ماركت"، فإن المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً، والذي وقع لنادي فرايبورج قبل بداية الموسم، قد غيّر اتحاده الكروي مفضلاً تمثيل ألمانيا.

اللاعب المولود في مدينة فايبلينجن، يحمل أيضاً الجنسية التونسية، وسبق له تمثيل المنتخبات الوطنية لتونس، بل وخاض مباراتين مع المنتخب الأول. والآن، بات مرشحاً لتلقي استدعاء من المنتخب الألماني تحت 21 عاماً خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

يأتي هذا التحول بعد أن تخلى بن فرحات طواعية عن فرصة المشاركة في كأس العالم، على الرغم من رغبة المدرب صبري لموشي آنذاك في ضمه إلى قائمة المنتخب التونسي. ورفض المهاجم الشاب الدعوة، مبرراً ذلك بأن العبء البدني سيكون كبيراً جداً عليه بعد إصابته بكسر في مشط القدم، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر في النصف الأول من الموسم.

وفي ذلك الوقت، صرح لموشي بغضب شديد قائلاً: "هذا يفتقر للاحترام. لقد حُسم الأمر!". وأضاف: "اتصل بي والد لؤي بن فرحات هذا الصباح، وأخبرني أنه من السابق لأوانه ضمه إلى القائمة ورفض الدعوة. لقد شعرت بالصدمة، واتصلت بلؤي لكنه لم يُجب، ثم عاودت الاتصال بوالده ولم يُجب أيضاً".

لو شارك بن فرحات مع تونس في كأس العالم، لما كان من الممكن له تغيير اتحاده الرياضي والانتقال لتمثيل ألمانيا. أما على مستوى الأندية، فسيستمر الموهبة الشابة معاراً في صفوف نادي كارلسروه لعام آخر، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى فرايبورج في الصيف.