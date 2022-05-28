"هذا المركز سيكون سبب هزيمة النصر أمام الأهلي"

هل النصر سيخسر الكلاسيكو أمام الأهلي؟

مواجهة من العيار الثقيل بين النصر والأهلي منتظرة مساء اليوم السبت، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والأهلي لا مجال للتعادل!

هذا هو العنوان الأمثل لمواجهة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، حيث لا مجال للخروج بنقطة واحدة من المباراة من جانب الفريقين.

النصر عينه على النقاط الثلاثة، من أجل المزيد من الضغط على الهلال لخطف المركز الثاني منه، بينما يدخل الأهلي اللقاء ووضعه لا يُحسد عليه، حيث يصارع الهبوط.

الأهلي يحتل المركز العاشر بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 54، متأخرًا عن الهلال الوصيف بأربع نقاط.

ما هو المركز الذي سيتسبب في خسارة النصر للكلاسيكو؟

الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، يرى أن هناك مركزًا في فريق نادي النصر، سيتسبب في خسارة العالمي للكلاسيكو أمام الأهلي.

ونشر جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد على أن مركز حراسة المرمى هو السبب الذي سيهزم النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سجلوها واحفظوها، اليوم الحراسة سبب رئيسي في هزيمة النصر".

سجلوها واحفظوها

اليوم

الحراسة سبب رئيسي في هزيمة النصر #النصر_الأهلي — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) May 28, 2022

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