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"هذا اللاعب هو ورقة رينارد الرابحة ضد بولندا"

تامر أبو سيدو
11:43 ص غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Renard Argentina Saudi Arabia
لاعب لم يبدأ مواجهة السعودية أمام الأرجنتين

توقع الناقد الرياضي نبيل العبودي أن يكون عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد ورقة هيرفي رينارد الرابحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الأخضر كان قد هزم الأرجنتين في الجولة الأولى فيما تعادلت بولندا مع المكسيك، ولذا الفوز هو مطلب الفريقين خاصة الأوروبي الذي عدم انتصاره سيضعه أمام حتمية الفوز على راقصي التانجو في الجولة الأخيرة.

العبودي أوضح أن ذلك سيزيد من قوة وصعوبة المباراة، وأضاف لبرنامج الحصاد الرياضي "أحد الأسباب التي تجعل المباراة صعبة هي أن بولندا ستواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة، لذا سيكون لزامًا عليهم الفوز على السعودية لتحسين حظوظهم في التأهل".

تابع "بولندا أقل من الأرجنتين بالطبع لكن إصرارهم على الفوز سيكون أكبر، أعتقد أن المدرب سيُحاول تهدئة اللعب أكثر مما فعلت الأرجنتين، أتوقع أن يكون العبود هو ورقة المدرب الرابحة بسبب قوته في الانطلاقات، لو تقدمنا في الشوط الأول خاصة سيكون لاعب الاتحاد ورقة مهمة في الشوط الثاني".

الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.

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