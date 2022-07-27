"هذا الفتى يتحدث كثيرًا" .. نيمار يرد على انتقادات زميله السابق

نيمار يستغل "إنستجرام" للرد على انتقادات زميله السابق

رد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان على تصريحات لاعب بوروسيا دورتموند توماس مونييه بخصوص النجم البرازيلي مؤخرًا.

ويواجه نيمار انتقادات كثيرة حول فترته الأخيرة مع النادي الباريسي، حيث ارتبط بالرحيل عن حديقة الأمراء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن ناصر الخليفي يبحث عن مخرج لنيمار بسبب راتبه المرتفع، وعدم تقديم نتائج إيجابية مع النادي الباريسي.

ماذا قال مونييه عن نيمار؟

وقال مونييه في تصريحات لجريدة "كيكر" الألمانية أمس الثلاثاء: "يجب أن أعترف أنني كنت من أشد المعجبين بنيمار عندما كان لا يزال يلعب لبرشلونة خاصة بعد الريمونتادا الشهيرة أمام باريس سان جيرمان".

وتابع: "لو كنت في العاشرة من عمري، كنت سأضع صورة له في غرفتي".

وأتم حديثه قائلًا: "نيمار فقد سحره في باريس سان جيرمان".

نيمار يرد على تصريحات مونييه

ورد نيمار على كلمات مونييه مستفيدًا من منشور على "انستجرام" من حساب برازيلي معلقًا عبره على تصريحات لاعب بوروسيا دورتموند، حيث قال البرازيلي: "هذا الصبي يتحدث كثيرًا".