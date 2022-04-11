"هذا السبب غير المنطقي أدى لغياب تقنية الفيديو عن دوري أبطال آسيا"

نقل الصحفي منار شاهين عن إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي حديثه حول السبب الحقيقي لعدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

دور المجموعات في دوري الأبطال يُقام حاليًا بنظام الدورة المجمعة في السعودية، وتُشارك من الدوري السعودي 4 أندية هي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي.

اقرأ أيضًا | ما بناه "كأس العرب" في 20 يومًا .. دمره "محمد صلاح" في 5 دقائق!

شاهين أكد خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن المال ليس السبب الذي أدى لغياب الـ "VAR" عن مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال، بل سبب آخر تمامًا وقد وصفه بغير المنطقي.

إذ قال "تواجدت في نسخة سابقة من دوري الأبطال وتحدثت مع إبراهيم القاسم الذي يشغل أحد المناصب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد أكد لي أن غياب تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ليس بسبب مشاكل مالية، بل لأن تلك التقنية غير موجودة في بعض الدول التي تشارك أنديتها في البطولة".

تابع "هناك دول مثل الهند ومينامار وأندونيسيا وبنجلاديش لا تطبق تقنية الفيديو، وقد رأى الاتحاد القاري أنه من العدل ألا يتم تطبيق تلك التقنية في أدوار المجموعات من بطولاته وأن يتم تواجدها في المراحل المتقدمة فقط".

شاهين وصف ذلك السبب بغير المنطقي، مشيرًا إلى وجوب استفادة الاتحاد الآسيوي من تنظيم دول مثل السعودية والإمارات لدور المجموعات والاستعانة بتقنية الفيديو الموجودة بالفعل ومستخدمة في البطولات المحلية.

وأضاف "فكر الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن غير جيد وغير منطقي أبدًا، يجب الاستفادة من إقامة دور المجموعات في دور تمتلك تقنية الفيديو مثل السعودية والإمارات، ليس منطقيًا أبدًا حرمان فرق دور المجموعات من تقنية الفيديو لأجل دول غير متقدمة في كرة القدم مثل بنجلاديش ومينامار وأندونيسيا".

🗣 منار شاهين – جدة:

"ابراهيم القاسم" أكد لي أن غياب الـVAR بدوري أبطال آسيا ليس إشكالية مادية .. لكن لتكون المنافسة عادلة لعدم تواجدها ببعض الدول

الحصاد الرياضي ...

@AlShahenoo pic.twitter.com/IiZcBjMdPF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 10, 2022

يُشار إلى أن الأندية السعودية المتواجدة في دوري الأبطال حققت نتائج جيدة في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث فازت أندية الهلال والشباب والتعاون وتعادل الفيصلي مع الوحدات الأردني.