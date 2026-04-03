هذا الحارس الذي شارك في كأس العالم مرشح ليصبح الحارس الأول الجديد لفريق فينورد

تراقب فينورد عن كثب التطورات المتعلقة براؤول رانجيل (تشيفاس)، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام متعددة في بلده الأم المكسيك. ومن شبه المؤكد أن النادي الشعبي في روتردام سيقوم بضم حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

بعد انتهاء هذا الموسم، سيغادر جاستن بيجلو بشكل نهائي إلى جنوة. ينتهي عقد الحارس الاحتياطي ستيفن بندا، بينما يدخل تيمون فيلينروثر وليام بوسين ومانو بيرغر جميعهم السنة الأخيرة من عقودهم.

لذلك، لا شك في أن فينورد يبحث عن حارس مرمى جديد. وعلى أي حال، يبدو أن اسم رانجل البالغ من العمر 26 عاماً مدرج على قائمة المراقبة في ملعب دي كويب.

يبلغ طول رانجل 1.90 متر، وهو حالياً الحارس الأول للمنتخب المكسيكي. وقد خاض 11 مباراة دولية.

رانجل، الذي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو وفقًا لموقع Transfermarkt، مرتبط بناديه تشيفاس حتى منتصف عام 2028. لذا سيتعين على فينورد دفع مبلغ كبير.

لم يقم نادي روتردام بأي محاولة جادة للتعاقد مع رانجل حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في الفترة المقبلة.

وربما لا يتعين على فينورد الانتظار طويلاً، حيث أن رانجل لديه فرصة كبيرة للمشاركة في كأس العالم. وقد حافظ على شباكه نظيفة 34 مرة في 100 مباراة مع تشيفاس.