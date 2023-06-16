هدية غير متوقعة من الأهلي إلى كريستيانو رونالدو في صفقة سيرخيو راموس

النادي الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات صادمة في مفاوضات النادي الأهلي، مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

راموس أعلن الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده بشكل رسمي؛ وسط تأكيدات على اقتراب انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وخاصة النادي الأهلي.

لكن.. صحيفة "عكاظ" أعلنت اليوم الجمعة، تعثر صفقة انتقال المدافع الإسباني إلى الراقي، في الساعات القليلة الماضية؛ بعد مطالباته المالية العالية.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مفاوضات النادي الأهلي مع سيرخيو راموس، تأخد منحنى صعب؛ عقب المطالبات المالية العالية للاعب".

وكشفت عن توجه الإدارة الأهلاوية، إلى خيارات دفاعية أخرى؛ لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ في إشارة إلى الانسحاب من الصفقة نهائيًا.

جدير بالذكر أن اسم راموس ارتبط كذلك، بالانتقال إلى الهلال أو النصر بقيادة صديقه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي طالب الإدارة بضمه، قبل أن يدخل نادي الاتحاد بقوة في الصفقة؛ لتعويض المدافع المصري "المصاب" أحمد حجازي.