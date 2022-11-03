هدية لجماهير المونديال .. قطر تفتح أبوابها لغير حاملي تذاكر المباريات بشرط

قطر كانت قد أعلنت تعليق استقبال الزوار ابتداءً من الأول من نوفمبر، استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2022

أعلنت دولة قطر قرارًا جديدًا بشأن جماهير كأس العالم قطر 2022، تخص من لم يقوموا بشراء تذاكر المباريات.

المونديال ينطلق لأول مرة في الشرق الأوسط في 20 من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022.

وقررت قطر بشكل رسمي، اليوم الخميس، السماح للجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات المونديال، الدخول للبلاد بعد انتهاء دور المجموعات، وتحديدًا بدايةً من الثاني من ديسمبر المقبل، دون شرط الحصول على تذكرة، لكن بشرط الحصول على بطاقة "هيا".

وأوضحت البلد المستضيف للحدث العالمي أن الهدف من هذا القرار هو السماح للجماهير بالاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات المشاركة في البطولة.

يذكر أن قطر كانت قد أعلنت تعليق الزوار ابتداءً من الأول من نوفمبر الجاري، لكنها استثنت حاملي بطاقة "هيّا"، المواطنين القطريين والمقيمين والخليجيين حاملي البطاقة الشخصية القطرية، حاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناءً على الموافقات المسبقة.