هدية قاسية ورسالة مهينة .. مورينيو يرد على "خيانة" لاعبي روما له

لم يرحل مورينيو عن روما بهدوء، وقرر الانتقام بطريقته من اللاعبين..

لم يقف البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني المقال من روما الإيطالي، مكتوفًا الأيدي بعد إقالته مم تدريب الجيالوروسي، إذ ترك رسالة قاسية للاعبيه.

البرتغالي كان قد أقيل من منصبه في يناير الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق، وتم تعيين دانييلي دي روسي خلفًا له.

لكن صحيفة "Il Messagero" كشفت عن الرسالة التي تركها للاعبي روما بقيادة لورينزو بيليجريني، في مكتب بيع تذاكر مباريات الذئاب قبل مغادرة النادي، موضحة أنه شعر بخيانتهم له وتعمدهم تقديم أداء متواضع لدفعه للرحيل، مستدلة بذلك على استفاقة الفريق مع دي روسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أشارت إلى أن مورينيو ترك "الخاتم" الذي أهداه له اللاعبين عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022، مرفقًا غياه برسالة: "عندما تكونوا رجالًا، أعيدوه إليّ!".

يذكر أن مورينيو قاد الذئاب على مدار عامين ونصف تقريبًا، ونجح معهم في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي 2023، بينما حصد لقب أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي قبلها بعام.