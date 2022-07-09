هدية خاصة .. بيليه يخرج برسالة جديدة للمنتخب السعودي للسيدات

مفاجأة من المنتخب السعودي

قام الأسطورة البرازيلية بيليه، بتوجيه رسالة جديدة إلى المنتخب السعودي للسيدات، بعد الهدية التي تلقاها من الفريق هذا الأسبوع.

سيدات منتخب السعودية لعبن أول مباراة لهن على الإطلاق تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير الماضي ضد سيشل.

وانتهت المباراة بفوزهن بهدفين مقابل لاشيء، ليقوم بيليه وقتها بتوجيه رسالة تشجيعية لهن تعليقًا على هذه الخطوة.

وبعد وصول هدية خاصة من المنتخب السعودي لبيليه، بتوقيع جميع لاعبات الفريق على قميص تم إرساله للنجم البرازيلي السابق، قرر بيليه الخروج برسالة أخرى.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"قدمت التهنئة إلى فريق السيدات لكرة القدم بالسعودية في فبراير الماضي على خوض أول مباراة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي".

Em fevereiro, eu parabenizei a Seleção Feminina de Futebol da Arábia Saudita pela primeira partida oficial da FIFA. Exatamente nesta semana, durante o intervalo do Eid al-Adha, eu fui surpreendido com esse presente: uma camisa autografada desta partida histórica. Muito obrigado! pic.twitter.com/e9Mboatc0t — Pelé (@Pele) July 9, 2022

وأضاف:"وخلال عطلة عيد الأضحى فوجئت بهدية رائعة، قميص موقع من هذه المواجهة التاريخية، شكرًا جزيلًا على هذا التقدير".

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي دخل في أزمة صحية مؤخرًا لمعاناته من مشاكل في القولون، ولكن حالته تحسنت وغادر المستشفى لممارسة الحياة الطبيعية.

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