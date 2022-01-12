هدية القدر.. كيف أنقذ توتنهام برشلونة في وقت حرج بعرض لا يصدق؟

بينما كان يُعاني برشلونة بشدة في الميركاتو الصيفي الماضي لنقص الأموال وكذلك عبور سقف الرواتب، قدّم توتنهام خدمة العمر للكتلان "على حين غرة".

صحيفة تلجراف البريطانية كشفت أن برشلونة يدين بالكثير لتوتنهام بعدما أقدم على شراء الظهير الأيمن إيمرسون رويال نظير 30 مليون يورو.

في ذلك التوقيت كانت كل الأبواب مغلقة في وجه برشلونة، وفي لحظة واحدة، تفاجأ المسؤولون الكتلان بعرض قياسي ضخم للتعاقد مع الظهير البرازيلي.

ووفقًا لوصف تلجراف، فإن الذهول والمفاجأة سيطرا على مسؤولي برشلونة حينها، لم يكن متوقعًا أن تكون إدارة دانييل ليفي بتقديم عرض بهذه القيمة أبدًا.

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لم يتردد برشلونة لحظة في قبول العرض، اعتبرت إدارة جوان لابورتا نفسها "محظوظة للغاية" بهذه الهدية التي أرسلها القدر لهم لإنعاش النادي بصورة أو بأخرى.

ومن الناحية العملية كسب برشلونة ما يزيد عن 10 ملايين يورو من خلف بيع إيمرسون، بعد شراء عقده بالكامل من ريال بيتيس نظير 14 مليون يورو.

كان التعاقد مع إيمرسون ملحًا من توتنهام، فالنادي أنهى في الصيف الماضي عقد سيرجي أورييه وبات بحاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن.

لكن الآن موقف اللاعب ليس الأفضل، فيبحث المدرب أنطونيو كونتي عن جناح أيمن هجومي يتماشى مع طريقته، ويسعى خلف التعاقد مع أداما تراوري.