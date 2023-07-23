"هدية الرمز" .. مفاجأة عن خالد بن فهد وجمهور النصر يصدمه بالتشكيك فيه!

محاولة نجم النصر السابق لتهدئة الجمهور باءت بالفشل

يبدو أن جمهور النصر السعودي فقد الثقة في حلفائه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ وصل الأمر بالتشكيك في الأمير خالد بن فهد؛ الداعم الأول للعالمي.

العالمي خلال الصيف الجاري أبرم ثلاث صفقات فقط بتعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانو والبرازيلي أليكس تيليس.

وتثور جماهير النصر غضبًا من تحركات المفاوض النصراوي، في ظل حاجة ناديها لتدعيم أكثر من مركز، بينما لم يتبق على انطلاق الموسم الجديد إلا 18 يومًا فقط.

ولتهدئة هذه الثورة، طالب هاشم سرور؛ نجم النصر الأسبق، الجماهير بانتظار هدية الأمير خالد بن فهد، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أتكلم كثيرًا، ولكن أدعو الجميع للتحلي بالصبر وانتظار هدية الرمز".

ورغم ثقة جماهير النصر العمياء في الرمز إلا أن هذه المحاولة لم تنجح، إذ شهدت التعليقات أسفل التغريدة حالة من الإحباط، فكتب أكثر من مغرد: "لا نظن، ليالي العيد تبان من عصاريها"، فيما علق آخر: "أي هدايا الله يجزاك خير اللعيبة طارو صح ممكن الموسم القادم هذا الموسم راح يكمل النصر بمرتنيز"، فيما أضاف ثالث: "الطيور طارت وحنا كنت عارف إلهرجه شنو".