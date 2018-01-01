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الدوري الإنجليزي الممتاز

هدف ياري مينا يقود إيفرتون لرقم تاريخي بالدوري الإنجليزي

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Getty Images
أول هدف يساوي رقم قياسي لإيفرتون في البريميرليج

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دخل المدافع الكولومبي، ياري مينا، تاريخ نادي إيفرتون، بتسجيله الهدف رقم 7000 لصالح ناديه في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، ليصبح أول نادي يدخل تلك القائمة.

وسجل الكولومبي هدفه الأول في الظهور الثامن مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنضم للفريق الأزرق قادماً من صفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وافتتح مينا التسجيل في شباك بيرنلي بالدقيقة الثانية، ليقود إيفرتون للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، ليكون أكبر فوز على أرضية ملعب جوديسون بارك منذ سبتمبر 1985 بالدوري.

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وجاء فوز إيفرتون العريض، ليعوض الخسارة الثقلية التي تلقاها الفريق أمام توتنهام قبل أيام بالسقوط بنتيجة 6-2.

هدف مينا الأول مع التوفيز علق عليه الكولومبي الشاب: "أنا فخور أن أسجل هذا الهدف لهذا الفريق، أنه هدف خاص لكن الاحتفال جاء من أجل جميع من سجلوا بقميص هذا الفريق العظيم".

وعن الهدف رقم 7000: "أن يكون النادي أول من يصل إلى الهدف رقم 7000، يؤكد هذا لماذا أتيت لهنا، لأنه نادٍ مهم ولديه تاريخ كبير، أنا سعيد للهدف، وأقضى وقتاً رائغًا، وأكون سعيد بشكل أكبر عندما أساهم بتسجيل الأهداف".

وسيصبح إيفرتون أكثر فريق يخض مباريات في الدرجة الأولى الإنجليزي بالتاريخ برصيد 4500 مباراة، متفوقًا على أرسنال وليفربول اللذات خاضا 4115 مباراة.

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