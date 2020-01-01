هدف وعارضة أمام لاتسيو .. رونالدو يواصل التألق بعد التعافي من كورونا

مباراة مميزة للبرتغالي

واصل كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري الإيطالي، وهذه المرة في قمة لاتسيو وضيفه يوفنتوس، والتي شهدت عرضاً قوياً جديداً له في الأيام الماضية.

وقدم النجم كريستيانو رونالدو مباراة أخرى طيبة، ليواصل عودته القوية منذ التعافي من فيروس كورونا في الأيام الماضية.

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الشوط الأول

قدم النجم البرتغالي عرضاً هائلاً بالنصف الأول من المباراة، وكان نجمها الأول بعد أن سجل هدف التقدم للضيوف وهز العارضة.

في المجمل، سدد خمس مرات منها ثلاثة على المرمى، وإن خسر التحامين، وقدم 20 تمريرة بنجاح بنسبة 85 بالمائة، وإن ظهرت الأنانية في بعض اختياراته.

هدف رونالدو هو رقم 27 في العام 2020، الأعلى لأي لاعب، متفوقاً حتى على روبرت ليفاندوفسكي، إرلينج هالاند، وشيرو إيموبيلي، وأصبح على بعد 13 هدف رسمي للتفوق على بيليه كالهداف التاريخي لكرة القدم.

الشوط الثاني

خرج رونالدو مبكراً بالدقيقة 79 وترك مكانه لباولو ديبالا بسبب الإصابة على الأرجح بعد أن تراجع يوفنتوس للدفاع وقلت خطورته الهجومية.

ولكن بقي البرتغالي خطيراً، وكان وراء معظم الفرص السانحة للبيانكونيري، وإن لم يسدد أي تسديدة، ولكن صنع فرصة خطيرة لديان كولوشيفسكي.

لقطة مثيرة للجدل كانت عندما طالب لاتسيو بركلة جزاء ضد رونالدو عندما لمس رونالدو الكرة باليد من تسديدة ميلينكوفيتش سافيتش، ولكن الحكم اعتبرها عادية.